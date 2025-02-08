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"أمور شخصية مع كولر".. يوسف أيمن يوضح سبب صعوبة تجربته مع الأهلي

01:22 ص السبت 08 فبراير 2025
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  • عرض 11 صورة
    يوسف أيمن
  • عرض 11 صورة
    يوسف أيمن
  • عرض 11 صورة
    يوسف أيمن من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 11 صورة
    يوسف أيمن من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 11 صورة
    يوسف أيمن
  • عرض 11 صورة
    يوسف أيمن
  • عرض 11 صورة
    يوسف أيمن
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    يوسف أيمن من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_1
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    يوسف إيمن
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    يوسف أيمن من تدريبات النادي الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدافع القطري ذو الأصول المصرية يوسف أيمن إنه تعلم من تجربته مع النادي الأهلي ولكنها كانت صعبة في الوقت ذاته.

وقال أيمن عبر قناة الكأس القطرية مساء الجمعة، إن تجربته مع الأهلي كانت جيدة وتعلم منها ولكن كانت هناك أمور شخصية مع المدرب مارسيل كولر وهي أمور لا أستطيع التحكيم.

وأتم اللاعب صاحب الـ 25 عاماً تصريحاته بقوله:"وكانت فترة صعبة علي ومن الجيد العودة للدحيل مرة أخرى".

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع يوسف أيمن قادمًا من صفوف الدحيل على سبيل الإعارة بالانتقالات الصيفية الماضية.

ولكن النادي الأهلي قرر قطع استعارته للاعب صاحب الـ 25 عاماً ومن ثمّ عودته لصفوف نادي الدحيل، بعدما شارك مع الفريق بمباراتين بواقع 33 دقيقة في بطولة السوبر المصري و45 دقيقة ببطولة الدوري.

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يوسف أيمن الأهلي الدحيل القطري
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