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حكم دولي سابق يعلق على جدل هدف بيراميدز وركلة الجزاء غير المحتسبة لسموحة

08:27 م الجمعة 07 فبراير 2025
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    توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق
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كتب - يوسف محمد:

علق الحكم الدولي السابق توفيق السيدن على الأداء التحكيمي في مباراة بيراميدز أمام سموحة بقيادة إبراهيم محمد، التي أقيمت اليوم في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وشهدت مباراة بيراميدز أمام سموحة اليوم، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، التي شهدت اعتراضات كبيرة من لاعبي فريق سموحة.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "هدف بيراميدز في مرمى سموحة صحيح ولا يوجد به أي مخالفة".

وأضاف: "سموحة يستحق ركلة جزاء، بعد لمس الكرة يد مدافع بيراميدز علي جبر داخل منطقة الجزاء، خاصة وأن يده ساهمت في تكبير حجم الجسم ومنع الكرة من المرور".

واختتم توفيق تصريحاته: "كان يجب على حكم الفيديو استدعاء الحكم في لعبة ركلة الجزاء".

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نادي بيراميدز بيراميدز وسموحة الدوري المصري توفيق السيد
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