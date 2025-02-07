كتب ـ مصطفى الجريتلي:



حقق فريق بيراميدز فوزاً قاتلاً على نظيره سموحة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري ليشعل المنافسة على الصدارة.



بيراميدز عاد بعد الفوز لتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مجدداً بفارق نقطة عن نظيره الأهلي الذي تراجع للمركز الثاني بعد فوز بيراميدز.



جدول ترتيب الدوري المصري عقب مباراة بيراميدز وسموحة:



1) بيراميدز: 27 نقطة

2) الأهلي: 26 نقطة

3) الزمالك: 20 نقطة

4) المصري: 19 نقطة

5) سيراميكا كليوباترا: 19 نقطة

6) حرس الحدود: 18 نقطة

7) فاركو: 18 نقطة

8) بتروجت: 17 نقطة

9) البنك الأهلي: 17 نقطة

10) طلائع الجيش: 15 نقطة

11) سموحة: 14 نقطة

12) زد: 14 نقطة

13) الاتحاد: 14 نقطة

14) الإسماعيلي: 12 نقطة

15) غزل المحلة: 11 نقطة

16) إنبي: 7 نقاط

17) فيوتشر: 7 نقاط

18) الجونة: 6 نقاط



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