"قبل إعلان انضمامه".. صلاح الدين مصدق يحضر مباراة الزمالك والإسماعيلي

كتب - يوسف محمد:

تواجد المدافع المغربي صلاح الدين مصدق عصر اليوم الجمعة، داخل مقر نادي الزمالك، تمهيدًا لإعلان انتقاله إلى نادي الزمالك بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن اللاعب أجرى جلسة التصوير الخاصة به، دخل نادي الزمالك، يتم الآن إنهاء إجراءات قيده في قائمة الفريق، بدلاً من المهاجم البنيني سامسون أكينولا.

وسيتواجد المدافع المغربي في مدرجات ملعب، ستاد السلام اليوم لمتابعة مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، توصل إدارة نادي الزمالك لاتفاق لضم اللاعب لمدة 3 سنوات ونصف من فريق الزمامره المغربي مقابل 300 ألف دولار.