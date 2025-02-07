الزمالك والإسماعيلي.. علاقة "ولاد العم" التي تعود إلى نكسة 1967

كتبت-هند عواد:

يقام كلاسيكو "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلي، مساء اليوم، بعلاقة وطيدة بين جماهير الناديين تعود إلى عام 1967. عندما هُجرت أندية مدن القناة إثر النكسة التي تعرض لها مصر، وقام نادي الزمالك باستقبالهم (منهم الإسماعيلي).

في عام 1967، حقق نادي الإسماعيلي لقب الدوري المصري وشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كأول ناد مصري، ومع الوضع حينها في البلاد وارتباط الدراويش بالبطولة الأفريقية، فتح نادي الزمالك أبوابه لأبناء العم، بدعوة من حسن حلمي رئيس النادي الأسبق.

وبالفعل شارك الإسماعيلي في دوري أبطال أفريقيا، تعادل مع الفريق الكونجولي الإنجلبير (مازيمبي حاليًا) في مباراة الذهاب 2-2، ليقام لقاء العودة في مصر، الذي فاز به الدراويش بنتيجة 2-1، ليتوج باللقب الأفريقي الأول لمصر.

وروى سيد بازوكا صاحب هدف التتويج في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، كواليس هذه الفترة: "عندما حصلنا على بطولة دوري أبطال أفريقيا حصلت ظروف لميمي درويش وعلي أبو جريشة خلال السفر لمباراة الذهاب بسبب التجنيد، واصطحبنا طه بصري وهاني مصطفى وشحته ورفعت الفناجيلي، قمنا بتكوين منتخب من كل الأندية".

وعن علاقة الإسماعيلي بالزمالك، أضاف بازوكا: "بعد الحرب تفرقنا كل لاعب ذهب إلى مدينة معينة، وأنا تدربت مع النادي الأهلي، وفي البداية كان الفريق يتدرب في نادي الجزيرة، بعدها انتقلنا إلى الزمالك والعلاقة بيننا جيدة جدا، ثم انتقلنا بعدها إلى الجزيرة في مبنى خاص بنا وملعب للتدريب عليه".

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