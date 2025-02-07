موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي الإسماعيلي والقناة الناقلة

ضربة بن شرقي والرد بمصدق.. تفوق أحمر في صراع المغاربة بين الأهلي والزمالك

4 اختلافات بين موقف حسام عاشور وعلي معلول في الأهلي

"البداية بالديربي والنهاية بالقمة".. ماذا ينتظر الزمالك في شهر فبراير؟

كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي نادي الزمالك اليوم نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة الماراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 20 نقطة، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز ال 14 برصيد 12 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1"، النقل الحصري لبطولة الدوري المصري وأغلب المسابقات المحلية.