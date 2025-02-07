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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي الإسماعيلي والقناة الناقلة

08:41 ص الجمعة 07 فبراير 2025
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    الزمالك
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    الزمالك
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    الزمالك
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    الزمالك
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    الزمالك
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (3)
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (2)
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    الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي
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كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي نادي الزمالك اليوم نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة الماراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 20 نقطة، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز ال 14 برصيد 12 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1"، النقل الحصري لبطولة الدوري المصري وأغلب المسابقات المحلية.

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الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري الزمالك والإسماعيلي موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي
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