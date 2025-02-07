التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

ويعاني الزمالك من الغيابات خلال هذا اللقاء، لإصابة عبد الله السعيد وعمر جابر ومحمد شحاتة وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش، فيما يغيب ناصر منسي لتراكم الإنذارات.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة الإسماعيلي، كالآتي:

حراسة المرمى، محمد عواد

خط الدفاع، أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - أحمد حسام - أحمد محمود

خط الوسط، نبيل عماد دونجا - محمود جهاد - محمد السيد أو ناصر ماهر

خط الهجوم، مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى زيزو

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