الكلاسيكو رقم 100 في الدوري.. تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

كتبت-هند عواد:

يستضيف ستاد السلام مباراة كلاسيكو الدوري المصري، بين الزمالك والإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

التقى الزمالك والإسماعيلي في 109 مباريات من قبل بمختلف البطولات، فاز الزمالك في 56 مباراة، فيما فاز الدراويش في 22 مباراة، وانتهى 31 لقاء بالتعادل بينهما.

وفي مسابقة الدوري المصري، التقى الزمالك والإسماعيلي في 99 مباراة، فاز الزمالك في 47 مباراة وفاز الإسماعيلي في 21 لقاء، وسيطر التعادل على 31 مباراة.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 20 نقطة، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

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https://www.masrawy.com/ sports/sports_news/details/ 2025/2/7/2723163/