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"جلسة مدتها 3 ساعات".. الزمالك يحسم مصير كريستيان جروس

10:07 ص الجمعة 07 فبراير 2025
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    السويسري كريستيان جروس
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    كريستيان جروس مدرب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    جروس مدرب الزمالك
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    جروس
  • عرض 9 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز1
  • عرض 9 صورة
    كريستيان جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز1
  • عرض 9 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز
  • عرض 9 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز
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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس جلسة عقدها حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك وأحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية، مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لحسم مصير الأخير.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه المذاع على فضائية المحور: "الجلسة طالت لمدة تقترب من 3 ساعات وتم الحديث خلالها عن كل ما يخص فريق الكرة بالزمالك".

وأضاف:" تم الحديث خلال الجلسة عن الصفقات التي يحتاج الزمالك لحسمها خلال الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الشتوي".

وأتم تصريحاته:" الزمالك قرر استمرار جروس حتى التوقف الدولي المقبل منتصف شهر مارس 2025 وسيتم وقتها تقييم أداء الفريق".

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جروس كريستيان جروس الزمالك حسين لبيب
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