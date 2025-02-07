"جلسة مدتها 3 ساعات".. الزمالك يحسم مصير كريستيان جروس

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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس جلسة عقدها حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك وأحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية، مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لحسم مصير الأخير.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه المذاع على فضائية المحور: "الجلسة طالت لمدة تقترب من 3 ساعات وتم الحديث خلالها عن كل ما يخص فريق الكرة بالزمالك".

وأضاف:" تم الحديث خلال الجلسة عن الصفقات التي يحتاج الزمالك لحسمها خلال الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الشتوي".

وأتم تصريحاته:" الزمالك قرر استمرار جروس حتى التوقف الدولي المقبل منتصف شهر مارس 2025 وسيتم وقتها تقييم أداء الفريق".

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