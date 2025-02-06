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أول تعليق من مارسيل كولر بعد فوز الأهلي على بتروجيت

10:12 م الخميس 06 فبراير 2025
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    المترجم رضا حنفي مترجم كولر
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    غضب كولر (2)
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    كولر رفقة رضا حنفي المترجم
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    غضب كولر (3)
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    وسام أبو علي ومارسيل كولر
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    إنزعاج كولر من إنذار الحريق في المؤتمر الصحفي (2)
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    مارسيل كولر 1 (1)
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    مارسيل كولر 1_11
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    المدرب السويسري مارسيل كولر
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    مباراة الأهلي وبتروجيت
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    الأهلي وبتروجيت
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    الأهلي وبتروجيت
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    النادي الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي
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    جماهير الاهلي
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    جماهير الأهلي
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    الأهلي ضد بتروجيت
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    جماهير الاهلي
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كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على فوز فريقه على حساب بتروجيت، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "قدمنا أداء مميز في الشوط الأول وأهدرنا الكثير من ، الشوط الثاني كنا أفضل ولكننا استقبلنا هدفا في النهاية".

وأضاف: "بتروجيت فريق قوي وخصم مميز ويتمتع بقدرة دفاعية كبيرة، وتابعته بشكل كبير قبل المباراة".

وتابع: من الوارد أن يكون إمام عاشور تعرض لكدمة في المباراة، لكن لا توجد معلومة دقيقة حول إصابته أو إذا كان الأمر مجرد إرهاق فقط".

واختتم كولر تصريحاته: "مستوى الحكام المصريين جيد، ويرتفع بشكل مستمر مباراة تلو الأخرى".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بتروجيت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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