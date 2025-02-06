أول تعليق من مارسيل كولر بعد فوز الأهلي على بتروجيت

أول تعليق من إمام عاشور عقب أنباء اتهامه بجلب مخدرات من الخارج

كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على فوز فريقه على حساب بتروجيت، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "قدمنا أداء مميز في الشوط الأول وأهدرنا الكثير من ، الشوط الثاني كنا أفضل ولكننا استقبلنا هدفا في النهاية".

وأضاف: "بتروجيت فريق قوي وخصم مميز ويتمتع بقدرة دفاعية كبيرة، وتابعته بشكل كبير قبل المباراة".

وتابع: من الوارد أن يكون إمام عاشور تعرض لكدمة في المباراة، لكن لا توجد معلومة دقيقة حول إصابته أو إذا كان الأمر مجرد إرهاق فقط".

واختتم كولر تصريحاته: "مستوى الحكام المصريين جيد، ويرتفع بشكل مستمر مباراة تلو الأخرى".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بتروجيت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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