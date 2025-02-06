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جروس في ورطة.. أسباب غياب 9 لاعبين عن الزمالك أمام الإسماعيلي

10:01 م الخميس 06 فبراير 2025
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    الزمالك
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    الزمالك
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    الزمالك
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    الزمالك
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يقع المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ورطة قبل المواجهة المرتقبة مساء غدًا الجمعة، أمام نظيره الإسماعيلي، وذلك بسبب كثرة الإصابات التي يُعاني منها الفريق.

ويفتقد الزمالك لـ 9 لاعبين في مباراته ضد الإسماعيلي، والتي تجمع بينهما على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

ما هي غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي؟

عبدالله السعيد بسبب آلام أسفل الظهر وشد في عضلة السمانة.

عمر جابر بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية

الونش بسبب آلام البطن وارتفاع درجات الحرارة

محمد شحاتة بسبب تعرضه لنزلة برد

ناصر منسي بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ إنذارات

ميشالاك لوجهة نظر فنية

شيكابالا لعدم الجاهزية الفنية

حمزة المثلوثي بسبب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي

أحمد حمدي لمواصلة التأهيل

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري

يتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وذلك برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 6 وتعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات.

على الجانب الأخر يحتل الإسماعيلي المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 3 وتعادل 3 وخسر 6 مباريات.

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المدير الفني لنادي الزمالك كريستيان جروس غياب 9 لاعبين عن الزمالك غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي مباراة الزمالك والإسماعيلي موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي
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