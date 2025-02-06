"لاعب وحكمة".. واقعة طريفة في الدرجة الثالثة تثير الجدل (فيديو)

واقعة طريفة شهدها دوري الدرجة الثالثة المصري، بطلاها حاملة الراية ولاعب في أحد الفرق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مباراة في دوري الدرجة الثالثة، حيث احتسب الحكم خطأ على اللاعب بعد إشارة حاملة الراية لعرقلته منافسه.

ليتوجه اللاعب لتوجيه اللوم للحكمة بصوت حاد، قائلاً: "هو اللي ماسكني"، لترد عليه الحكمة: "وايدك اللي جابته ورمته في الأرض دي هو أنا اللي قلت لك اعمل كده؟".

وشهدت هذه الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة حديث الحكمة، ورد اللاعب عليها، قبل تدخل المدير الفني لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها.

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