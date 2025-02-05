كتب- محمد عبد السلام:

صرح اللاعب علي معلول، لاعب نادي الأهلي، أثناء ظهوره في برنامج الإعلامي أحمد شوبير "حارس الأهلي" على قناة الأهلي.

قال: "قررت أعمل العملية في مصر، وعرض عليّ الكابتن محمود الخطيب إني أعملها بره، لكني لم أوافق وكان عندي إيمان بالجهاز الطبي كله، وأشكر الجهاز الطبي كله على تعبهم معايا".

علي معلول يكشف تفاصيل علاقته بالخطيب

وأضاف: "لم يكن عندي يأس وكنت متأكدًا من حب الجماهير لي، وعارف إنهم وحشوني زي ما أنا وحشتهم جدًا، وكان القلق بالنسبة لي من أهلي وليس مني، وكانوا قلقين عليّ قوي".

وأكد: "علاقتي بالكابتن محمود الخطيب قوية جدًا، وعارف أنا عملت إيه في النادي وبحب النادي قد إيه، وقال لي وقت العملية، مش هسيبك أنت زي ابني".

واختتم قائلاً: "حسيت إني على معلول بتاع زمان في أول أسبوع من التمرين بعد الإصابة، ويوم عن يوم كنت بابقى أحسن، والجهاز الطبي كان يضغط علي في التمرين علشان أكمل التمرين وأصبح أحسن".