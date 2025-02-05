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هل يواجه أحمد سليمان مع مجلس لبيب مصيره مع مرتضى؟

06:00 ص الأربعاء 05 فبراير 2025
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  • عرض 13 صورة
    أحمد سليمان
  • عرض 13 صورة
    رئيس نادي النصر الليبي مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    أحمد سليمان
  • عرض 13 صورة
    أحمد سليمان
  • عرض 13 صورة
    عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد سليمان
  • عرض 13 صورة
    أحمد سليمان في المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة (3)
  • عرض 13 صورة
    أحمد سليمان
  • عرض 13 صورة
    أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    أحمد سليمان
  • عرض 13 صورة
    أحمد سليمان
  • عرض 13 صورة
    أحمد سليمان
  • عرض 13 صورة
    احمد سليمان
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أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أصبح بعيدًا عن الإشراف على ملف كرة القدم الذي كان مختصًا به منذ تواجده مع المجلس الذي يترأسه حسين لبيب.

وهو الملف الذي كان يتعاون به مع أحمد سليمان في جانب الصفقات عضو مجلس إدارة النادي حسين السيد في ظل ما كان يتردد إعلاميًا عن وجود خلافات في الرؤى بينهما.

اللجنة الفنية للزمالك

ولجأ الزمالك مؤخرًا لتشكيل لجنة فنية لإدارة ملف الصفقات والتعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية يترأسها لاعب ومدرب الفريق الأسبق أحمد حسام "ميدو".

وتضم اللجنة الفنية للزمالك بجانب رئيسها أحمد حسام ميدو عدد من اللاعبين السابقين بالنادي مثل حازم إمام، محمد أبو العلا، هيثم فاروق ونادر السيد.

وهي اللجنة التي قد يتم تفسير وجودها بكونها بديلة لوجود عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد سليمان ولكن لم يصدر نادي الزمالك أي تعليق رسمي عبر منصاته المختلفة أو عبر حسابات أو لسان متحدثه أحمد سالم.

عضو مجلس إدارة الزمالك كان قد واجه انتقادات بسبب ظهوره الإعلامي في أحد القنوات وحديثه عن الكثير من الأمور الخاصة بالزمالك ولكن لم يصدر نادي الزمالك تعقيبًا رسميًا على الأمر أو رسالة توضيحية لجماهيره بأسباب تعاقده الإعلامي.

أزمة أحمد سليمان بمجلس مرتضى منصور

المشهد الحالي أعاد للبعض ما حدث مع أحمد سليمان حين كان عضوًا بمجلس إدارة الزمالك تحت رئاسة مرتضى منصور في عام 2014 وحينها أبرم الزمالك العديد من الصفقات لتدعيم صفوفه كما حدث بفترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولكن تم إبعاد سليمان بعد ذلك عن ملف الكرة أو إبرام الصفقات وخرج حينها ليُشير إلى أن هناك شخص يحاربه بالنادي لنسب نجاح الصفقات والتعاقد معها لنفسه.

وهو ما جعل سليمان يتقدم باستقالته حينها كما أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك حينها ووافق المجلس على الاستقالة، لمزيد من التفاصيل عن الواقعة.. اضغط هنا

أحمد سليمان يترشح لرئاسة الزمالك

وترشح بعد ذلك سليمان على منصب رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك ولكن لم يوفق ثم ترشح كعضو بمجلس حسين لبيب.

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أحمد سليمان الزمالك مجلس الزمالك حسين لبيب مرتضى منصور
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