لماذا يصر الزمالك على ضم الجزائري عادل بولبينة؟

"الزمالك قدم بعرضان من قبل وعرض ثالث أمس الثلاثاء وكان جديًا للغاية وندرسه حاليًا بجانب العروض التي وصلتنا قبل اتخاذ القرار النهائي".. كان هذا تعليق أمين العبدي المدير الرياضي لنادي بارادو الجزائري عما يُثار من وجود مفاوضات من نادي الزمالك معهم لضم موهبتهم عادل بولبينة.

مفاوضات الزمالك مع عادل بولبينة

عادل بولبينة ارتبط اسمه أكثر من مرة بالاقتراب من الانضمام لنادي الزمالك ولكن يبدو أن مسؤولي القلعة البيضاء أكثر جدية هذه المرة ولكنهم يواجهون منافسة بحسب تصريحات المدير الرياضي لنادي بارادو لقناة أون تايم سبورتس من أندية أوروبية وعربية.

صاحب الـ 21 عاماً الذي يُجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر أو المهاجم الثاني سيكون حلاً للزمالك بالموسم الجاري في ظلّ عدم القناعة الفنية بالبولندي كونراد ميشالاك وعدم ظهور مصطفى شلبي بالصورة المنتظرة مع الفريق لذا يبحث الزمالك خلال الميركاتو الحالي على لاعب يُجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر بالإضافة إلى مساعدته في مركز المهاجم حال الحاجة له.

الزمالك يرغب في ضم عادل بولبينة بحسب تصريحات أمين العبدي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر؛ إذ يوضح مسؤول النادي الجزائري:"اللاعب يريد الاحتراف في أوروبا ولكنه لن يرفض الانضمام للزمالك".

أرقام عادل بولبينة مع نادي بارادو الجزائري

اللاعب الذي تدرج في المنتخبات العمرية المختلفة دون المنتخب الأول بالجزائر استطاع أن يجعل مسؤولو الزمالك يتمسكون بضمه في ظل الأرقام والأداء الذي ظهر به مع ناديه بالموسم الحالي 2024/25.

عادل بولبينة شارك بقميص ناديه الجزائري بالموسم الحالي بـ 14 مباراة ببطولة الدوري؛ إذ سجل 12 هدفًا وصنع 3 في حين سجل لاعبو الزمالك خلال 11 مباراة بالموسم الحالي من الدوري 21 هدفًا ما يُبشر مسؤولي القلعة البيضاء بخصوص الصفقة.

اللاعب الذي تدرج بناشئين أكاديمية بارادو جذب الأنظار إليه في وقت مبكر بناديه الذي عُرف عنه تصديره للمواهب للأندية إذ تم تصعيده في موسم 21/22 ـ بعامه الـ 18 ـ.

وإجمالاً خاض اللاعب مع فريقه منذ تصعيده للفريق الأول 94 مباراة سجل خلالها 28 هدفًا وصنع 14 لزملائه.