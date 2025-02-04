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"بمعجزة ربانية".. نجاة صديق أحمد الطيب الأهلاوي من الموت بأعجوبة

02:28 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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  • عرض 6 صورة
    أحمد الطيب المعلق الرياضي
  • عرض 6 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 6 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 6 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 6 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
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كتب- محمد خيري:

كشف المعلق الرياضي أحمد الطيب، نجاة أحد أصدقائه الأهلاوية، من الموت بأعجوبة، بعدما تعرض لحادث أليم.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "ربنا لطيف ورحيم بمعجزة وستر ولطف من الله سبحانه وتعالى، نجى بأعجوبة الصديق العزيز الأهلاوي المحترم خالد أبو الفتوح نسيب الصديق أيمن الشريف وهو في طريقه لعمله بالسخنة السويس".

أضاف: "تعرض لكسور في أماكن كثيرة و متفرّقة ولكن العناية الإلهية، أنقذته من الموت".

"هو حد جميل ومحترم وصديق عزيز جداً، ربنا يحفظه و يشفيه، هو ومن معه في الحادث دعواتكم و ربنا يحفظكم جميعاً من كل شر".

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أحمد الطيب المعلق الرياضي أحمد الطيب حادث أخبار الرياضة
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