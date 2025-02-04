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هواية جديدة لمحمد أبو تريكة

01:14 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 13 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 13 صورة
    أحمد حسن ومحمد أبو تريكة
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 13 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 13 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 13 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
  • عرض 13 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
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نشر نجم منتخب مصر والأهلي السابق، محمد أبو تريكة، صورة له وهو في أحد سباقات الخيل ليكشف عن هواية جديدة له.

ونشر أبو تريكة الصورة عبر حسابه بمنصة انستجرام مساء أمس الإثنين، مذيلاً إياها بتعليق:"في الخيل جمال لا يُضاهيهِ أحد".

ويعرف عن لاعب الأهلي والمنتخب السابق ولعه بلعبة البادل بخلاف كونه لاعبًا لكرة القدم.

وظهر محمد أبو تريكة أكثر من مرة يمارس لعبة البادل مع زملائه بالاستديو التحليل لقناة بي إن سبورت أو لاعبين سابقين تجمعهم صداقة معه ويتواجدون في دولة قطر؛ حيث يقيم.

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مسيرة أبو تريكة مع كرة القدم

صاحب الـ 46 عاماً كان قد اعتزل كرة القدم بقميص النادي الأهلي في موسم 2013/2014.

مسيرة أبو تريكة الاحترافية بزغت بنادي الترسانة في موسم 97/98 قبل أن يخطفه الأهلي قبل الانضمام للزمالك في موسم 03/04 ويبدأ مسيرته مع الأضواء والشهرة.

ولم يغادر أبو تريكة النادي الأهلي سوى في موسم 12/13 لصفوف بني ياس الإماراتي.

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