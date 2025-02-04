هواية جديدة لمحمد أبو تريكة

شوبير يكشف موقف وسام أبوعلي من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك

نشر نجم منتخب مصر والأهلي السابق، محمد أبو تريكة، صورة له وهو في أحد سباقات الخيل ليكشف عن هواية جديدة له.

ونشر أبو تريكة الصورة عبر حسابه بمنصة انستجرام مساء أمس الإثنين، مذيلاً إياها بتعليق:"في الخيل جمال لا يُضاهيهِ أحد".

ويعرف عن لاعب الأهلي والمنتخب السابق ولعه بلعبة البادل بخلاف كونه لاعبًا لكرة القدم.

وظهر محمد أبو تريكة أكثر من مرة يمارس لعبة البادل مع زملائه بالاستديو التحليل لقناة بي إن سبورت أو لاعبين سابقين تجمعهم صداقة معه ويتواجدون في دولة قطر؛ حيث يقيم.

مسيرة أبو تريكة مع كرة القدم

صاحب الـ 46 عاماً كان قد اعتزل كرة القدم بقميص النادي الأهلي في موسم 2013/2014.

مسيرة أبو تريكة الاحترافية بزغت بنادي الترسانة في موسم 97/98 قبل أن يخطفه الأهلي قبل الانضمام للزمالك في موسم 03/04 ويبدأ مسيرته مع الأضواء والشهرة.

ولم يغادر أبو تريكة النادي الأهلي سوى في موسم 12/13 لصفوف بني ياس الإماراتي.

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