كتب - محمد عبد السلام:

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة النادي الأهلي في برنامج "حارس الأهلي" اليوم موقف وسام أبو علي من المشاركة في مباراة الزمالك.

شوبير يكشف موقف وسام أبوعلي من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك

وقال إنَّه خلال عشرة أيام سيكون وسام أبو علي جاهزًا في تشكيل النادي الأهلي الأساسي

وأكد شوبير على استعداده وتواجده خلال مباراة الأهلي والزمالك التي ستُقام يوم السبت 22 فبراير في الجولة الخامسة عشرة بالدوري المصري الممتاز.

وأضاف، التنافس سيزداد بين وسام أبو علي ونيجك جراديشار على من سيستمر في التفوق في دور رأس الحربة.

واختتم بأن الجمهور كان يشكو من عدم قدوم رأس حربة مميز في النادي الأهلي، والآن هناك اثنان من رأس الحربة المميزين في النادي الأهلي.