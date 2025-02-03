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شوبير يكشف موقف وسام أبوعلي من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك

11:59 م الإثنين 03 فبراير 2025
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    سامي قمصان ورضا سليم
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    رضا سليم ووسام أبو علي
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    وسام أبو علي
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    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
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    وسام أبو علي من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    وسام ابو علي 1
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كتب - محمد عبد السلام:

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة النادي الأهلي في برنامج "حارس الأهلي" اليوم موقف وسام أبو علي من المشاركة في مباراة الزمالك.

شوبير يكشف موقف وسام أبوعلي من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك

وقال إنَّه خلال عشرة أيام سيكون وسام أبو علي جاهزًا في تشكيل النادي الأهلي الأساسي

وأكد شوبير على استعداده وتواجده خلال مباراة الأهلي والزمالك التي ستُقام يوم السبت 22 فبراير في الجولة الخامسة عشرة بالدوري المصري الممتاز.

وأضاف، التنافس سيزداد بين وسام أبو علي ونيجك جراديشار على من سيستمر في التفوق في دور رأس الحربة.

واختتم بأن الجمهور كان يشكو من عدم قدوم رأس حربة مميز في النادي الأهلي، والآن هناك اثنان من رأس الحربة المميزين في النادي الأهلي.

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