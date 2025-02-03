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أعلن النادي الأهلي إصابة لاعبه عمر هشهش بقطع في الرباط الصليبي دون الكشف عن كواليس الإصابة.

وأوضح النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة القادمة دون الكشف عما إذا كان سيخضع لها داخل أم خارج مصر.

إصابة لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

وذكر النادي الأهلي عبر بيان رسمي مقتضب:"إصابة عمر هشهش مدافع فريقنا مواليد 2008 بقطع في الرباط الصليبي للركبة .. نتمنى لك الشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب".

مدة التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي

وتتراوح مدة التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي فترة 6 إلى 12 شهرًا متضمنة فترة إعادة التأهيل.

وكان فريق الأهلي مواليد 2008 قد فاز يوم أمس الأحد على نظيره الجونة بنتيجة 8-1 ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

أهداف مباراة الأهلي والجونة ببطولة الجمهورية

وسجل أهداف فريق الأهلي خلال المباراة كل من بلال عطية (هدفان)، يوسف علاء (هدفان) وهدف لكل من محمد صبري شندي، زياد أيوب، عبدالله حاتم وعمر أبو غزالة.

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