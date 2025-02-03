3 صور من ظهور علي معلول في مران الأهلي اليوم

شوبير يكشف موقف وسام أبوعلي من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك

كتب ـ محمد الميموني:

شارك نجم منتخب تونس والأهلي اليوم الإثنين في تدريبات الفريق قبل مواجهة بتروجت في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وظهر على معلول في التدريبات في ظل غموض موقفه حتى الأن؛ إذ لم يصدر قرار رسميًا من النادي الأهلي برحيل معلول.

وكيل معلول يعلن رحيل اللاعب

وقال جون إدوارد، وكيل اللاعب التونسي علي معلول في تصريحات خاصة "لمصراوي" بوقت سابق، إن موكله اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن مسؤولي الأهلي لم يتحدثوا معه حتى الآن بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.

وأضاف وكيل اللاعب التونسي:":اتخذنا قراراً بالرحيل عن الأهلي لرفع الحرج عن الجميع، خاصة بعد تعافي اللاعب من الإصابة".

سبب رفع اسم معلول من قائمة الأهلي

الأهلي كان قد رفع اسم الظهير الأيسر التونسي من قائمته للموسم الجاري بعدما تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة.

اللاعب التونسي الدولي كان من التوقع أن يتم قيده بقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية ولكن تصريحات المدير الرياضي للنادي الأهلي محمد رمضان في وقت سابق ألمحت إلى احتمالية رحيل "نسر قرطاج" عن الأهلي.

محمد رمضان قال في تصريحات لقناة النادي الأهلي:"هناك اتفاق عند عودة معلول وتماثله للشفاء في 20 نوفمبر أن ينتظم بالتدريبات ثم سيتضح مستوى اللاعب ومصلحة النادي هي الأساس وليس العاطفة واللاعب تقبل الأمر".

فشل حصول على معلول على الجنسية المصرية

المدير الرياضي للأهلي لم يخفِ حينها رغبتهم في حصول علي معلول على الجنسية المصرية حتى يتجنب الأزمة الحالية له وهو مقعد اللاعبين الأجانب بقائمة الفريق؛ إذ قال بالمداخلة ذاتها:"حدث نقاش بالفعل حول منح علي معلول الجنسية المصرية، وفشل الأمر بسبب ظروف تحيط باللاعب".