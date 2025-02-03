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كتب ـ وسام محمد

كشف مصطفى الدكش لاعب دلفي المنتقل حديثًا لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية كواليس انضمامه للقلعة الحمراء.

وأضاف الدكش، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"رشحني ربيع ياسين المدير الفني للفريق للانضمام لصفوف فريق تحت 2007 بالنادي الأهلي".

وأوضح اللاعب أنه قضى فترة معايشة خلال الأسبوع الماضي مع النادي الأهلي قبل إتمام الصفقة.

وأشار صاحب الـ 19 عاماً إلى أنه تلقى عرضًا رسميًا كذلك من نادي الاتحاد السكندري ولكن نادي دلفي فضّل عرض الأهلي.

من هو مصطفى الدكش صفقة الأهلي الجديدة؟

مصطفى الدكش كان ينشط ضمن فريق 2006 بنادي دلفي ولكنه سيلعب بقميص مواليد 2007 بالنادي الأهلي ويجيد اللعب في مركز المدافع.

وكان مصدر مسؤول بالأهلي قد كشف في وقت سابق عن توصلهم لاتفاق مع إدارة نادي دلفي على رعاية فريقها؛ للاستفادة وتسويق اللاعبين الناشئين الذي يُفضل الجهاز الفني خروجهم سواء على سبيل الإعارة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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