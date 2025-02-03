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"فوضى ما بعدها فوضى".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية بسبب الجماهير

12:05 م الإثنين 03 فبراير 2025
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    جماهير الزمالك
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    جماهير الزمالك
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    جماهير الزمالك تغادر مباراة بيراميدز (2)
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    جماهير الزمالك تغادر مباراة بيراميدز (3)
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    جماهير الزمالك تغادر مباراة بيراميدز (3)
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    احتفال جماهير الزمالك
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    جماهير الزمالك في مباراة طلائع الجيش
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    جماهير الزمالك من المدرجات
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    جماهير الزمالك في مباراة طلائع الجيش
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كتب- محمد خيري:

فتح حلمي طولان نجم الزمالك السابق، النار على ما يحدث حاليا داخل نادي الزمالك، في ظل تراجع النتائج في الفترة الماضية، وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثية.

قال حلمي طولان في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "اللي بيدير الزمالك حاليًا هو الجمهور، ومفيش حد مسؤول بينزل يتكلم مع اللاعبين في الملعب".

أوضح/ "اللي بيحصل في الزمالك حاليا عمري ما شوفته في أي حته، فوضى ما بعدها فوضى، وكأن مفيش مجلس إدارة للنادي".

أكمل: "اللي متصدرين المشهد وكل واحد داخل نادي الزمالك بيدور على اللقطة بس".

أضاف: "علاقتي كويسه بالأستاذ ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، وبنتكلم دايما وهو راجل زملكاوي محب ومبحبش اتكلم وأقول أنا طلبت منه ايه".

أكمل: "الزمالك محتاج 8 لاعبين في فترة القيد الحالية، محتاج حارس مرمى، وأتنين مدافعين ومدافع أيمن، ولاعب ارتكاز، ومحتاج جناحين ورأس حربة".

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