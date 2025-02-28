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جورجينا تعلن إطلاق مشروع إنساني لأطفال مرضى السرطان في السعودية

01:23 م الجمعة 28 فبراير 2025
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  • عرض 11 صورة
    جورجينا تزور مستشفى الملك فيصل التخصصي (1)
  • عرض 11 صورة
    جورجينا تزور مستشفى الملك فيصل التخصصي (9)
  • عرض 11 صورة
    جورجينا تزور مستشفى الملك فيصل التخصصي (10)
  • عرض 11 صورة
    جورجينا تزور مستشفى الملك فيصل التخصصي (11)
  • عرض 11 صورة
    جورجينا تزور مستشفى الملك فيصل التخصصي
  • عرض 11 صورة
    جورجينا تزور مستشفى الملك فيصل التخصصي (8)
  • عرض 11 صورة
    أعمال الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي (2)
  • عرض 11 صورة
    أعمال الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي (1)
  • عرض 11 صورة
    جورجينا تزور مستشفى الملك فيصل التخصصي (4)
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    جورجينا تزور مستشفى الملك فيصل التخصصي (7)
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كتبت-هند عواد:

أعلنت جورجينا رودريجيز زوجة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، إطلاق مشروع إنساني مقبل، في المملكة العربية السعودية.

ونشرت جورجينا رودريجيز صور من زيارتها لمستشفى الملك فيصل التخصصي ولقائها بأطفال يعانون من مرض السرطان.

وكتبت جورجينا: "بالأمس قمت بزيارة أصدقائي الجدد في المملكة العربية السعودية، وكذلك مستشفى الملك فيصل التخصصي وفريقه الطبي الرائع، سنصمم مكانا لن يكون فيه سوى الابتسامات".

ولم تكشف تفاصيل المشروع، وأضافت: "أحبكم وأعجب بكم من كل قلبي.. أيها الأبطال الصغار، يسعدني أن أعلن أن Baby Pelones سيكون متاحًا قريبًا في المملكة العربية السعودية أيضًا".

واختتمت: "أحب الانضمام إلى مثل هذه القضايا، والمساعدة في بناء أماكن يمكن للأطفال قضاء وقت ممتع فيها، ومشاركة لحظات سعيدة مع العائلة والأصدقاء".

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جورجينا أطفال مرضى السرطان السعودية جورجينا رودريجيز كريستيانو رونالدو
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