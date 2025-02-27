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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع زد

10:08 م الخميس 27 فبراير 2025

مباراة الزمالك وزد

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كتب - محمد الميموني:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره زد بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 29، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع زد رصيده إلى النقطة رقم 20 في المركز العاشر بجدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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الزمالك يتعادل مع زد موعد مباراة الزمالك المقبلة بطولة الدوري المصري الممتازة
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