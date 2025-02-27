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منصب جديد لعبد الظاهر السقا في فريق مودرن سبورت

07:28 م الخميس 27 فبراير 2025

عبد الظاهر السقا

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كتب - محمد الميموني:

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس اليوم، تعيين عبدالظاهر السقا نجم الكرة المصرية السابق مدير رياضي للنادي في الفترة المقبلة.

ويبدأ عبد الظاهر السقا عمله كمدير رياضي للنادي، من اليوم الخميس بعد اجتماع جمع بينه وبين وليد دعبس رئيس النادي، بجانب هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

وسبق للسقا العمل مديرا رياضيا للنادي بمسماه القديم "فيوتشر"، قبل أن يتم تغيير اسمه إلى مودرن سبورت.

ويذكر أن مودرن سبورت يحتل المركز الثامن عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، برصيد 9 نقاط.

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عبد الظاهر السقا وليد دعبس نادي مودرن سبورت فريق مودرن سبورت
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