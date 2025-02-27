"إجراء صارم ضده".. الغندور: أزمة داخل غرفة ملابس الأهلي بسبب "جاسوس"

"مش هنرجع للأيام السوداء تاني".. ميدو يعلن تحرك قوي من الزمالك ضد هؤلاء

"ليس كل من يرحل سيئا".. محمد رمضان يتحدث عن التجديد لمعلول وموقف أكرم توفيق

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد شوقي نائب المدير الرياضي لشئون اللاعبين بالنادي الأهلي، توعد الجميع داخل غرفة ملابس الأهلي بسبب تسريب قائمة الفريق والتشكيل خلال الفترة الأخيرة.

وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "الأهلي في أوقات كثيرة جدًا لا يعلن قائمته للمباريات ويتفاجئ إن القائمة في المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا وهو ما يعني وجود جاسوس داخل الفريق".

واختتم: "محمد شوقي تحدث مع اللاعبين ووجه حديثه لكل فرد يكون مسموح له معرفة القائمة إنه لن يتهاون فيما يحدث وسيعرف من صاحب التسريبات وستتم محاسبته".

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 36 نقطة، وهو نفس رصيد فريق بيراميدز، ولكن بمباراة أقل.

اقرأ أيضا:

"لا تعطوا فرصة لأحد بأن يذبحنا".. ميدو يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك