"إيه المشكلة؟ من حقه".. رد ناري من شوبير على مفاوضات الأهلي مع زيزو وبنتايج

كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على مفاوضات النادي الأهلي بشأن التعاقد مع ثنائي الزمالك، أحمد سيد زيزو والمغربي محمود بنتايج.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم، ويحق له التوقيع لأي فريق والانتقال إليه مع نهاية الموسم مجانا، بينما "بنتايج" معارا من نادي سانت إتيان الفرنسي لنهاية الموسم وهناك بند للشراء مقابل مليون يورو.

قال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "حد باعتلي بيقولي الأهلي بيفاوض محمود بنتايج وزيزو من الزمالك ودي تبقى منافسة إزاي، وأنا بقول والله ما يفاوض إيه المشكلة؟ ده من حقه".

أضاف: "طالما ده متاح ولاعيبة عقودها بتنتهي مع أنديتها، ما فيش مشكلة، ونفس الأمر على فكرة للزمالك، لو فيه لاعيبة في الأهلي عقودها بتنتهي من حقه يفاوض أيه المشكلة؟".