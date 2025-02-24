مصدر يكشف لمصراوي كيف سيتم ترتيب مباريات الدور الثاني بالنظام الجديد للدوري

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القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر كيفية ترتيب مباريات الأندية بالدور الثاني من الموسم الجاري من الدوري المصري بنظامه الجديد.

النظام الجديد للدوري المصري

ويقام الدور الثاني من البطولة بتقسيم الأندية الـ 18 إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولى الأندية أصحاب أول تسع مراكز في جدول الدوري على أن تضم المجموعة الثانية الأندية من المركز العاشر إلى المركز 18 (9 أندية).

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن شرط من شروط النسخة الجارية من الدوري هو إجراء قرعة لتحديد مباريات الدور الثاني من الدوري، مشيرًا إلى أن القرعة سيتم إجرائها بعد منافسات الدور الأول ـ المتبقي له جولتين ـ.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه من الممكن أن يتم إجراء قرعة الدور الثاني بشكل مبكر قبل انتهاء الدور الأول من المسابقة ولكن شريطة حسم مراكز الأندية قبل نهاية الدور الأول من المسابقة، ولكن بخلاف ذلك سيتم إجراء القرعة بعد نهاية الدور الأول بشكل طبيعي.

ويتنافس أصحاب المراكز التسعة الأوائل على المراكز المؤهلة للبطولات القارية فيما يتنافس أصحاب المراكز من 10 إلى 18 للهروب من مناطق الهبوط علمًا بأنه من المقرر أن يهبط فريقان.

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