رئيس شركة القلعة الحمراء يعلن موعد طرح أول تذكرة لدخول استاد الأهلي‎

كتب - عمر سلامة:

تحدث محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء المسؤولة عن تنفيذ مشروع القرن بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات بناء استاد الأهلي الجديد والخطط الاستثمارية الموضوعة لدعم مستقبل النادي على المدى البعيد.

مستجدات مشروع استاد الأهلي:

أكد كامل خلال فعاليات "سبورتس اكسبو " بتواجد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن عمليات الحفر في موقع الاستاد تسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 120 يومًا، على أن تبدأ أعمال الإنشاءات فور اكتمال الحفر.

وأضاف:"اليوم يمكننا القول إن استاد النادي الأهلي أصبح واقعًا ملموسًا، ولم يعد مجرد حلم، جميع التصاميم اكتملت، التراخيص صدرت، والتمويل تم تأمينه بالشكل المطلوب."

وأشار إلى المتابعة المستمرة من وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا دعم الدولة الكامل للمشروع، حيث قال: "وزير الشباب والرياضة يتابعنا عن كثب، وفي حال وجود أي عقبة، نجد دعم الدولة حاضراً بقوة، كما أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي."

إطلاق تذكرة "الجولدن تيكت":

وأعلن محمد كامل عن خطة تسويقية متميزة تشمل طرح تذكرة "الجولدن تيكت" في مزاد علني بعد عيد الفطر، والتي ستكون أول تذكرة رسمية لدخول استاد الأهلي.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود النادي في استثمار شعبيته وجماهيريته الواسعة لتحقيق عائدات اقتصادية مهمة.

رؤية مستقبلية للنادي الأهلي:

واستعرض محمد كامل رؤية طويلة المدى للنادي الأهلي، حيث كشف عن خطة استثمارية طموحة تمتد على مدار 15 عامًا، تستهدف تعظيم الإيرادات من خلال استغلال اسم الأهلي كعلامة تجارية عالمية.

وأضاف:"بعد 25 عامًا، سيكون للنادي الأهلي مدينة رياضية متكاملة. نعمل حاليًا على خطط استثمارية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة، وستحقق دخلًا ضخمًا للنادي."

وأكد أن الأهلي لا يتنازل في مفاوضاته عن حقوقه، بل يسعى دائمًا للحصول عليها كاملة، وهو ما ينعكس على نجاح مشروعاته الاستثمارية.