كتب- محمد عبدالهادي:

هاجم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، نادي ريال مدريد وانتقد بشدة الحملة التي تشنها قناة النادي ضد التحكيم خلال مباريات الموسم الحالي.

وكان ريال مدريد قد أعرب مرارًا عن استيائه من قرارات الحكام، بل وصل الأمر إلى إصدار بيان رسمي عقب مواجهة إسبانيول، طالب فيه بإصلاح شامل في منظومة التحكيم.

في المقابل، واصلت قناة النادي تسليط الضوء على ما تعتبره أخطاء تحكيمية، ما أثار حفيظة تيباس.

وفي حديثه مع شبكة The Objective الإسبانية، قال تيباس: "شهدنا في الأسابيع الأخيرة جدلًا واسعًا حول التحكيم، لكن الاتحاد لا يسعى لحل حقيقي، بينما ريال مدريد وقناته يفتعلان الأزمات ويروجان للأكاذيب".

وأضاف: "جميع الأندية تشتكي من التحكيم، لكن ريال مدريد وحده يضخم الأمور وينسج قصصًا مضللة، أعرف أن كثيرًا من جماهيره لا تتفق مع هذا الأسلوب، لكنه نادٍ متذمر وكثير البكاء ".

واستطرد تيباس مهاجمًا: "يشتكون قبل كل مباراة وكأن هناك مؤامرة تُحاك ضدهم، وهذا أمر غير مقبول، الأمور كانت تسير بشكل طبيعي حتى تدخل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، واتصل برئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس، ومنذ ذلك الحين أصبحنا نعتمد على تقنية الـVAR بشكل مفرط".

وأختتم تيباس تصريحاته: "لو أجرينا استطلاعًا بين الأندية، لقالت الأغلبية إن ريال مدريد وبرشلونة هما الأكثر استفادة من التحكيم، لكن ريال مدريد وحده يمتلك قناة لتضخيم هذه الرواية".

اقرأ أيضًا:

أمير عزمي مجاهد يعلن ناديه الجديد بعد الرحيل عن الزمالك (صور)

مصطفى محمد أساسيًا بتشكيل نانت أمام لانس