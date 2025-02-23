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المصري يفسخ عقد علي ماهر.. وهذا المدرب بدلا منه

04:20 م الأحد 23 فبراير 2025

علي ماهر المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي

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كتب- مصراوي.

قرر النادي المصري البورسعيدي، فسخ عقد علي ماهر المدير الفني للفريق، والاكتفاء بالفترة الماضية، في ظل تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر داخل النادي المصري، أن هناك اتفاق بين مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي، وعلي ماهر، على فسخ العقد بالتراضي، في ظل سوء النتائج التي يقدمها الفريق.

وأوضح المصدر، أن الدكتور ميمي عبد الرازق، سيقود تدريبات الفريق، بشكل مؤقت، لحين الاتفاق النهائي مع مدير فني جديد، خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر، أن النادي المصري البورسعيدي تعادل مع الإسماعيلي أمس في بطولة الدوري المصري، سلبيا دون أهداف، ورفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس بجدول المسابقة.

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