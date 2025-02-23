تهنئة بعد التعادل مع الأهلي.. رسالة قوية من بيسيرو للاعبي الزمالك

كتب- محمد خيري:

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية عصر اليوم الأحد على ملعب النادي استعداداً لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد المدير الفني بأداء اللاعبين والمستوى الذي ظهر عليه الفريق في لقاء القمة الأخير أمام الأهلي، الذي أقيم بالأمس في مسابقة الدوري، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأكد بيسيرو للاعبين على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة وتحقيق الأهداف المطلوبة.

ومنح المدير الفني البرتغالي تعليماته الفنية للاعبين التي سيتم تنفيذها خلال مران اليوم استعداداً لمواجهة زد المقبلة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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