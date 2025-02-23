ماذا يعني تعادل الأهلي والزمالك في لغة أرقام الموسم الحالي من الدوري؟

"فعلوا بند بنتايج النهاردة قبل بكرة".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية

أول تعليق من لاعب الزمالك بعد انتقاله للدوري البرتغالي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق الزمالك بهدف لمثله مع نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 33 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر بالرصيد ذاته ويتبقى له مباراة الجولة 15.

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره طلائع الجيش عند السابعة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ورفع فريق الزمالك بعد التعادل رصيد إلى النقطة 28 في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الأهلي وبيراميدز و3 نقاط عن البنك الأهلي صاحب المركز الرابع.

ولكن لم يستفد أي نادِ من الأهلي أو الزمالك بالتعادل بعل عرقلا بعضهما واستفاد منه بيراميدز والبنك الأهلي والمصري.

بيراميدز حال فوزه في مباراته مساء اليوم أمام طلائع الجيش سينفرد بالصدارة ويجعل الفارق 3 نقاط.

البنك الأهلي والمصري حال فوزهما بالمباراة المقبلة وتعثر الزمالك فسيزاحمانه على المركز الثالث بجدول المسابقة.

اقرأ أيضًا:

رسميا.. لاعب الزمالك ينتقل للدوري البرتغالي بهذا المبلغ

"مافيش وقت للراحة".. قرار هام من بيسيرو للاعبي الزمالك بعد مباراة الأهلي