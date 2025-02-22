صدارة مؤقتة للأحمر.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والزمالك
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كتب ـ محمد الميموني:
شهدت الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم السبت، فوز الجونة على نظيره سيراميكا كليوباترا، بينما تعادل نادي الزمالك مع منافسه الأهلي بنتيجة 1-1.
وتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا برصيد 33 نقطة، بالتساوي مع بيراميدز الوصيف.
ترتيب الدوري المصري
1 ـ الأهلي 33 نقطة
2 ـ بيراميدز 33 نقطة
3 ـ الزمالك 28 نقطة
4 ـ البنك الأهلي 25 نقطة
5 ـ المصري 24 نقطة
6 ـ حرس الحدود 22 نقطة
7 ـ سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
8 ـ طلائع الجيش 20 نقطة
9 ـ فاركو 19 نقطة
10 ـ بتروجيت 19 نقطة
11 ـ الاتحاد السكندري 18 نقطة
12 ـ سموحة 17 نقطة
13 ـ زد 16 نقطة
14 ـ غزل المحلة 14 نقطة
15 ـ الجونة 13 نقطة
16 ـ الإسماعيلي 13 نقطة
17 ـ إنبي 12 نقطة
18 فيوتشر 9 نقاط
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