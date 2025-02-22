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كتب ـ محمد الميموني:

شهدت الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم السبت، فوز الجونة على نظيره سيراميكا كليوباترا، بينما تعادل نادي الزمالك مع منافسه الأهلي بنتيجة 1-1.

وتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا برصيد 33 نقطة، بالتساوي مع بيراميدز الوصيف.

ترتيب الدوري المصري

1 ـ الأهلي 33 نقطة

2 ـ بيراميدز 33 نقطة

3 ـ الزمالك 28 نقطة

4 ـ البنك الأهلي 25 نقطة

5 ـ المصري 24 نقطة

6 ـ حرس الحدود 22 نقطة

7 ـ سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8 ـ طلائع الجيش 20 نقطة

9 ـ فاركو 19 نقطة

10 ـ بتروجيت 19 نقطة

11 ـ الاتحاد السكندري 18 نقطة

12 ـ سموحة 17 نقطة

13 ـ زد 16 نقطة

14 ـ غزل المحلة 14 نقطة

15 ـ الجونة 13 نقطة

16 ـ الإسماعيلي 13 نقطة

17 ـ إنبي 12 نقطة

18 فيوتشر 9 نقاط

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