بن شرقي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى الزمالك (فيديو وصور)

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كتب - محمد القرش:

تصوير: زياد أحمد:

سجل اللاعب المغربي، أشرف بن شرقي، هدف تقدم الأهلي في مرمى الزمالك، ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل بن شرقي هدفه الأول مع المارد الأحمر في مرمى الزمالك بالدقيقة 72، بعد 12 دقيقة فقط من مشاركته بدلا من محمد عبد الله.

ورفض الجناح المغربي الاحتفال بهدفه ضد الزمالك، حيث كان لاعبا في صفوف الفارس الأبيض خلال الفترة من 2019/20 حتى 2022/23، قبل أن ينتقل إلى الجزيرة الإماراتي.

وانضم بن شرقي للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الريان القطري في صفقة انتقال حر.

جوووووول.. "صديق الأمس" بن شرقي يسجل الهدف الأول للأهلي في الزمالك 🔥🦅 pic.twitter.com/BngoJL9rIM — ON Sport (@ONTimeSports) February 22, 2025

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