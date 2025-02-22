هدف بن شرقي في مرمى الزمالك في الدوري المصري (فيديو)

"بعد التعادل مع الزمالك".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

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كتب ـ محمد الميموني:

واجه الأهلي نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

ويتقدم الأهلي على نظيره الزمالك حتى الآن بهدف مقابل لاشئ في منافسات الجولة الخامسة عشر

وجاء الهدف الأول لصالح المارد الأحمر بقدم الوافد الجديد أشرف بن شرقي في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.