عناق حار بين بن شرقي وعامل مهمات الزمالك قبل مباراة الأهلي

عناق بين كولر وبيسيرو قبل بداية الشوط الأول من قمة الدوري

كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما قبل مباراة الأهلي والزمالك التي تقام الآن في الجولة 15 من الدوري الممتاز، واقعة فريدة من نوعها.

وبعدما أنهى لاعبي الفريقين الاحماءات التي تسبق المباراة بدقائق، التقطت الكاميرات عناق حار بين أشرف بن شرقي لاعب الأهلي وميلا عامل المهمات بنادي الزمالك، قبل دخول غرفة الملابس.

وسبق أن عمل ميلا مع أشرف بن شرقي الذي كان لاعبا في الزمالك خلال الفترة من 2019/20 حتى 2022/23، قبل أن ينتقل إلى الجزيرة الإماراتي.

وانتقل الجناح المغربي للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الريان القطري، في صفقة انتقال حر.