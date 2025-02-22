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عناق حار بين بن شرقي وعامل مهمات الزمالك قبل مباراة الأهلي

07:02 م السبت 22 فبراير 2025
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    بن شرقي يعانق عامل مهمات الزمالك ميلا (2)
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    أشرف بن شرقي من الاحماءات (3)
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    أشرف بن شرقي من الاحماءات (1)
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    أشرف بن شرقي
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    بن شرقي بتيشرت الأهلي
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    أشرف بن شرقي (1)
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    أشرف بن شرقي (3)
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    أشرف بن شرقي بقميص الزمالك
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    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 11 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
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كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما قبل مباراة الأهلي والزمالك التي تقام الآن في الجولة 15 من الدوري الممتاز، واقعة فريدة من نوعها.

وبعدما أنهى لاعبي الفريقين الاحماءات التي تسبق المباراة بدقائق، التقطت الكاميرات عناق حار بين أشرف بن شرقي لاعب الأهلي وميلا عامل المهمات بنادي الزمالك، قبل دخول غرفة الملابس.

وسبق أن عمل ميلا مع أشرف بن شرقي الذي كان لاعبا في الزمالك خلال الفترة من 2019/20 حتى 2022/23، قبل أن ينتقل إلى الجزيرة الإماراتي.

وانتقل الجناح المغربي للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الريان القطري، في صفقة انتقال حر.

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