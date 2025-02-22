مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

مايوركا

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

مونزا

الدوري السعودي

ضمك

- -
17:50

العروبة

جميع المباريات

إعلان

نجم الأهلي السابق يعلق على تشكيل الفريق في القمة أمام الزمالك

07:00 م السبت 22 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمود أبو الدهب لاعب النادي الأهلي
  • عرض 6 صورة
    محمود أبو الدهب لاعب الأهلي السابق
  • عرض 6 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 6 صورة
    الأهلي ضد الإسماعيلي (3)
  • عرض 6 صورة
    الأهلي ضد الإسماعيلي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشف محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، عن رأيه في التشكيل الرسمي للمارد الأحمر، الذي سيخوض به مباراة القمة بعد دقائق قليلة أمام الزمالك.

وقال أبو الدهب في تصريحات خاصة لمصراوي: "البداية بمحمد عبد الله كأساسي في مباراة الزمالك اليوم مفاجأة بالنسبة للجميع، خاصة في ظل الضغط الكبير لمباريات القمة.

وأضاف: "الهدف الأساسي من مشاركة أكرم توفيق بدلا من محمد هاني منذ بداية المباراة، هو التأمين بشكل كبير، في الجانب الأيمن للنادي الأهلي خلف اللاعب محمد عبد الله الجناح الأيمن للفريق".

وتابع: "مشاركة أشرف داري بشكل أساسي في مباراة القمة، هى مفاجأة كبيرة، خاصة وأنه كان بعيدا عن المشاركة في الفترة الماضية وكان من الأفضل مشاركة مصطفى العش من البداية".

واختتم أبو الدهب تصريحاته: "من الممكن أن يتم منح بن شرقي الوقت للمشاركة في الشوط الثاني، مع النادي الأهلي خاصة في ظل تواجده على مقاعد البدلاء".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والزمالك الدوري المصري مباراة القمة تشكيل الأهلي في القمة محمود أبو الدهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عناق حار بين بن شرقي وعامل مهمات الزمالك قبل مباراة الأهلي

إعلان

إعلان

(مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق
بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟
استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين