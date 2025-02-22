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"صدارة مؤقتة وتأكيد سيطرة".. ماذا يعني فوز الأهلي على الزمالك؟

02:50 م السبت 22 فبراير 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق الأهلي عند السابعة من مساء اليوم السبت نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر فيما يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للاعبي المدرب السويسري مارسيل كولر؛ إذ أن الفوز سيصعد بهم لصدارة مؤقتة لجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

بيراميدز سيستضيف نظيره طلائع الجيش عند السابعة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة 15 ذاتها وهنا حال تعثره بتعادل أو خسارة فسيمنح الأهلي صدارة منفردة بجدول الترتيب.

ويسعى كذلك لاعبو الفريق الحالي للأهلي لتأكيد تفوقهم بالموسم الجاري 2024/25 بعدما فازوا في مباراة السوبر المصري الأخيرة؛ إذ ردوا الدين لنظرائهم في الزمالك الذين فازوا بمباراة السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن تشهد المباراة ظهور عدد من الصفقات الجديدة للأهلي التي ستخوض الديربي لأول مرة وسيكون من المهم لها أن تخرج بنتيجة إيجابية في الظهور الأول بمثل هذه المباريات.

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