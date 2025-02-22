عام ونصف لكسر هيمنته.. ماذا يفعل مارسيل كولر ضد الزمالك؟

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صورة ورسالة من بيسيرو قبل 5 ساعات من مباراة الأهلي والزمالك

قبل ساعات من القمة.. توافد مئات من جماهير الأهلي مقابل عشرات من الزمالك

كتبت-هند عواد:

تفصلنا ساعات قليلة على القمة رقم 129 بين الأهلي والزمالك، المقرر لها في السابعة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وتحمل مباراة الأهلي والزمالك، طابعا خاصا، إذ أنها الأولى للمغربي أشرف بن شرقي بقميص الأهلي ضد ناديه السابق، والديربي الأول للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، بعد رحيله عن القلعة الحمراء قبل مواجهة الأبيض.

وعلى الجانب الآخر، يوجد المخضرم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، ويستعد لمواجهة الزمالك للمرة التاسعة منذ توليه قيادة الأحمر.

ويسيطر مارسيل كولر على مواجهات الأهلي والزمالك، إذ أنه خاض 8 مباريات، فاز في 6 وخسر اثنين، ولعب 4 نهائيات ضد الزمالك، لم يخسر سوى نهائي وحيد.

وفي 28 أكتوبر 2022، واجه مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الزمالك لأول مرة، في نهائي السوبر المصري، وتوج باللقب بعد الفوز في اللقاء بنتيجة 2-0.

ولم يخسر مارسيل كولر ضد الزمالك في النهائيات، سوى مباراة وكانت، قبل عدة أشهر في نهائي السوبر الأفريقي، والذي خسره بركلات الترجيح.

وسيطر السويسري على مباريات القمة منذ توليه قيادة الأحمر، ولم يتعرض للهزيمة سوى في مباراة الدوري المصري العام الماضي، أي بعد ما يقرب من عام ونصف (عام و 17 شهرا ما يساوي 547 يوما).

أرقام مارسيل كولر ضد الزمالك

وجاء تاريخ مواجهات كولر ضد الزمالك كالآتي:

الزمالك 0-2 الأهلي: السوبر المصري

الزمالك 0-3 الأهلي: الدوري المصري

الأهلي 4-1 الزمالك: الدوري المصري

الزمالك 0-2 الأهلي: نهائي كأس مصر

الزمالك 2-1 الأهلي: الدوري المصري

الأهلي 2-0 الزمالك: الدوري المصري

الأهلي 4-5 الزمالك: السوبر الأفريقي

الأهلي 7-6 الزمالك: السوبر المصري

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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك