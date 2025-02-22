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"ناديان خلال 4 أيام".. صفقة رحيل عمرو خالد بيبو عن الأهلي تُثير الجدل

11:06 ص السبت 22 فبراير 2025
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  • عرض 4 صورة
    عمر خالد بيبو خلال تقديمه لاعبًا بصفوف آراو السويسري
  • عرض 4 صورة
    عمر خالد بيبو خلال تقديمه لاعبًا بصفوف آراو السويسري
  • عرض 4 صورة
    عمر خالد بيبو خلال تقديمه لاعبًا بصفوف آراو السويسري
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أثار ت صفقة رحيل المهاجم المصري الشاب بصفوف آراو السويسري عمرو خالد بيبو لنادي فولين السويسري حالة من الجدل.

عمرو خالد بيبو يرحل عن الأهلي

عمرو خالد بيبو كان قد رحلّ عن صفوف الأهلي لصفوف نادي آراو في فبراير 2023/24 على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ذاته.

وتم تمديد فترة الإعارة بعد ذلك قبل أن يعلن النادي السويسري شراء عقد اللاعب بصورة نهائية ليستمر بصفوفهم حتى عام 2027 قبل 4 أيام.

ولكن أثار النادي الجدل بعدما أعلن أمس الجمعة رحيل عمرو خالد بيبو لنادي فولين الذي ينشط بالدرجة الرابعة بعدما كان الاعتقاد أن اللاعب سينشط مع الفريق الأول بعد شراء عقده من الأهلي.

سبب رحيل عمرو خالد بيبو لنادي فولين

المدير الرياضي لنادي آراو السويسري، الساد زفيروتيتش، قال:" عمرو موهوبًا وواعدًا بالنسبة لنا ومن الضروري لتطوره المستقبلي أن يحصل على المزيد من التدريب، ولهذا السبب قررنا إعارته حتى الصيف".

أرقام عمرو خالد بيبو بالموسم الحالي 24/25

وشارك اللاعب خلال الموسم الجاري بقميص فريقه بـ 9 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا من بينها 8 أهداف بدوري تحت 19 عامًا بجانب مباراة بالكأس مع الفريق الأول شارك خلالها 15 دقيقة.

من هو عمرو خالد بيبو؟

عمرو صاحب الـ 19 عاماً تدرج بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي؛ إذ ينشط في مركز المهاجم والجناح الأيمن.

اللاعب الذي يحمل الجنسية الألمانية أيضًا، حسبما ذكر موقع ترانسفير ماركت، انضم لمنتخب الشباب في نوفمبر 2023.

وشارك اللاعب بقميص منتخب الشباب بـ 10 مباريات صنع خلالها هدفًا خلال 457 دقيقة لعب.

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عمرو خالد بيبو نادي آراو الدوري السويسري الدوري المصري
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