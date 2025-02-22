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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي ف قمة الدوري المصري

12:51 م السبت 22 فبراير 2025
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    الزمالك والبنك الأهلي (10)
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    زيزو لاعب الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي
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    مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
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    الأهلي ضد الزمالك
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    الأهلي ضد الزمالك
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    الأهلي ضد الزمالك
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كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على الأهلي، في السابعة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي القمة رقم 129 بين الأهلي والزمالك، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ويعود محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك بعد غيابه عن اللقاء السابق ضد بتروجيت بسبب تراكم الإنذارات، ويدفع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق بالثلاثي دونجا ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد في منتصف الملعب.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - محمود بنتايك

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي

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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

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مباراة الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي
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