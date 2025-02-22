"مفيش حياد".. تركي آل الشيخ يتحدث عن الاستديو التحليلي لمباريات الأهلي بكأس العالم

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كتبت-هند عواد:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، كواليس الاستديو التحليلي الخاص بمباريات الأهلي في كأس العالم للندية 2025.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "لن يكون هناك حياد "مفيش حياد" في استديوهات مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "نريد أن نشعر أننا في "الثالثة شمال"، وسأنتظرك وأنت ترتدي قميص النادي الأهلي في ستديو المباريات".

وأعلن الإعلامي إبراهيم فايق، حصول قنوات MBC على حقوق بث مباريات الأهلي والهلال السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الشرق الأوسط.

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