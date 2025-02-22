كتب - يوسف محمد:

تتجه أنظار وعشاق كرة القدم المصرية اليوم السبت، إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة القمة المصرية، التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، في إطار منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 32 نقطة جمعهم من 14 مباراة، فيما يدخل الفارس الأبيض اللقاء وهو يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

القيمة التسويقية لفريق الكرة بالنادي الأهلي

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، يعد المغربي أشرف بن شرقي لاعب المارد الأحمر هو أعلى لاعبي الفريق من حيث القيمة التسويقية بالتساوي مع الثنائي وسام أبو علي وإمام عاشور، بقيمة وصلت إلى 3.50 مليون يورو.

ويصل متوسط أعمار لاعبي النادي الأهلي إلى 27 عاما، يعد حارس مرمى الفريق محمد الشناوي هو أكبر اللاعبين سنا، حيث يبلغ من العمر 36 عاما.

القيمة التسويقية لنادي الزمالك

والقيمة التسويقية للفارس الأبيض، تصل إلى 15.55 مليون يورو، يحتل زيزو صدارة أعلى لاعبي الفارس الأبيض والفريقين من حيث القيمة التسويقية، بقيمة وصلت إلى 4 مليون يورو.

ويعد عبد الله السعيد لاعب نادى الزمالك، هو أكبر لاعبي الفارس الأبيض من العمر، حيث يبلغ 39 عاما، فيما يصل متوسط أعمار لاعبي الفريق الأبيض عند 26.6 عاما.

أقرأ أيضاً:

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير

"بالشماريخ تحت بيته".. احتفال مفاجئ لإمام عاشور بعيد ميلاده (فيديو وصور)