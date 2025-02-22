مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"منافسة رباعية".. هدافو الأهلي والزمالك الحاليين في مباريات القمة

03:19 ص السبت 22 فبراير 2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    على معلول (2)
  • عرض 23 صورة
    على معلول (4)_1
  • عرض 23 صورة
    على معلول (1)_1
  • عرض 23 صورة
    على معلول (1)
  • عرض 23 صورة
    زيزو من مباراة الزمالك وبتروجيت
  • عرض 23 صورة
    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
  • عرض 23 صورة
    زيزو في مران الزمالك
  • عرض 23 صورة
    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (4)
  • عرض 23 صورة
    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (1)
  • عرض 23 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع شيكابالا
  • عرض 23 صورة
    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
  • عرض 23 صورة
    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
  • عرض 23 صورة
    حسام أشرف يحتفل مع شيكابالا (2)
  • عرض 23 صورة
    ابتسامة شيكابالا (2)
  • عرض 23 صورة
    عبد الله السعيد وزوجته
  • عرض 23 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 23 صورة
    أبو تريكة نجم الأهلي السابق
  • عرض 23 صورة
    احتفال محمد أبو تريكة
  • عرض 23 صورة
    أبو تريكة الهداف التاريخي للقاءات القمة
  • عرض 23 صورة
    أبو تريكة من مباراة الأهلي وكلوب أمريكا 2002
  • عرض 23 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 23 صورة
    عبد الله السعيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية مباراة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها اليوم، على ستاد "القاهرة الدولي".

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل الأهلي مباراة القمة، هو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاصهم بالمسابقة، فيما يأتي الفارس الأبيض في المركز الثالث برصيد 27 نقطة من نفس عدد المباريات.

هدافو الجيل الحالي لمباريات الأهلي والزمالك

ويتقاسم أربعة لاعبين صدارة قائمة الهدافين للجيل الحالي، في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، وهم "علي معلول، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله السعيد".

ويأتي نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، يحتل صدارة الهدافين التاريخيين لمباريات القمة، بين الأهلي والزمالك برصيد 13 هدفا.

وفي المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمباريات القيمة، عماد متعب مهاجم المارد الأحمر السابق برصيد 10 أهداف أحرزهم في شباك الزمالك.

أقرأ أيضاً:

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير

"بالشماريخ تحت بيته".. احتفال مفاجئ لإمام عاشور بعيد ميلاده (فيديو وصور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والزمالك النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي والزمالك هدافو الأهلي والزمالك في القمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

برودة شديدة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة
كواليس اجتماع غير رسمي لقادة مصر والأردن والخليج لبحث أزمة غزة بالرياض