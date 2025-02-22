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ساعات قليلة تفصلنا عن بداية مباراة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها اليوم، على ستاد "القاهرة الدولي".

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل الأهلي مباراة القمة، هو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاصهم بالمسابقة، فيما يأتي الفارس الأبيض في المركز الثالث برصيد 27 نقطة من نفس عدد المباريات.

هدافو الجيل الحالي لمباريات الأهلي والزمالك

ويتقاسم أربعة لاعبين صدارة قائمة الهدافين للجيل الحالي، في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، وهم "علي معلول، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله السعيد".

ويأتي نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، يحتل صدارة الهدافين التاريخيين لمباريات القمة، بين الأهلي والزمالك برصيد 13 هدفا.

وفي المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمباريات القيمة، عماد متعب مهاجم المارد الأحمر السابق برصيد 10 أهداف أحرزهم في شباك الزمالك.

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