الأهلي يعين محمد ثابت مسؤولاً لشؤون الإعلام بقطاع الكرة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت قناة الأهلي تعيين النادي مسؤولاً جديدًا بقطاع كرة القدم بالنادي وهو محمد ثابت المنسق الإعلامي في الاتحاد الإفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا).

واستضاف أحمد شوبير، خلال حلقة برنامجه "حارس الأهلي" محمد ثابت في أول ظهور إعلامي له اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن ثابت سيكون مسؤول شؤون الإعلام بقطاع الكرة بالنادي والمتحدث الرسمي باسم قطاع الكرة بالنادي الأهلي.

وقال ثابت خلال حلوله ضيفًا بفضائية الأهلي:"توصلت مع محمد رمضان المدير الرياضي، ولديه رؤية ويريد تطوير الإعلام في قطاع الكرة لديه اهتمامات بالقطاعات المختلفة في الكرة".

وأضاف:"اتكلمنا أكثر من مرة ثم جلسنا مع محمد رمضان وشرحت له وجهة نظري وكيف تكون الأمور في الاتحاد الأفريقي وفيفا والبطولات الدولية وماذا المفروض أن يحدث في أكبر نادي بأفريقيا".

وأتم مسؤول شؤون الإعلام بقطاع الكرة بالنادي الأهلي بالإشارة إلى أنه اتفق مع محمد رمضان المدير الرياضي على وضع لوائح للإعلام لتنظيم كيفية خوض اللاعبين للقاءات وآلية حصول القنوات على الموافقة.

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