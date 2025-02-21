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"إمام في الصدارة وفيصل يقترب".. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

11:03 م الجمعة 21 فبراير 2025

إمام عاشور

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كتب - يوسف محمد:

انطلقت اليوم منافسات الجولة الـ 15 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بإقامة 4 مباريات، شهدت جميعها أهداف باستثناء مباراة فاركو ومودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتمكن البنك الأهلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما نجح إنبي في تحقيق الفوز على سموحة بنتيجة هدف دون مقابل.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة بتروجيت أمام فريق حرس الحدود بالدوري، فيما حسم التعادل السلبي دون أهداف مباراة فاركو ومودرن سبورت بالدوري.

وواصل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، تألقه رفقة الفريق خلال الموسم الحالي وتسجيل الأهداف، حيث تمكن من تسجيل هدف في فوز فريقه اليوم على حساب الاتحاد السكندري بثلاثية، ليرفع رصيده إلى الهدف السابع، في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الدوري المصري.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

إمام عاشور"الأهلي"، 9 أهداف

ناصر منسي "الزمالك"، 7 أهداف

أسامة فيصل "البنك الأهلي"، 7 أهداف

عمرو ناصر "فاركو"، 6 أهداف

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إمام عاشور في صدارة هدافي الدوري ترتيب هدافي الدوري المصري الدوري المصري الممتاز
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