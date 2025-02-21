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"بعد التعادل مع الزمالك".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

عقد المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، جلسة لمدة 30 دقيقة مع اللاعبين ضمن التحضيرات لمواجهة الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن الجلسة تضمنت مشاهدة ملخصات لآخر 3 مباريات للزمالك، فيما حذرّ كولر خلالها لاعبي الأهلي من الاستهتار والثقة المفرطة بجانب الالتزام بتعليمات الحكم وعدم الاعتراض وإهدار الوقت.

وأوضح المصدر أن الجلسة تضمنت كذلك اجتماعاً مع ثلاثي الفريق جاريشار، إمام عاشور وحسين الشحات بخصوص تحركاتهم في الملعب وتعاملهم مع دفاعات الزمالك، كما تحدث قائد الفريق محمد الشناوي مع زملائه في حضور مدير الكرة والجهاز الفني.

وطالب الشناوي زملائه خلال كلمته بالتركيز في المباراة وعدم النظر لنتائج الزمالك بالفترة الأخيرة.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن السلوفيني جاريشار المرشح الأبرز لقيادة هجوم الأهلي بعدما تواجد بالجلسة التي عقدها كولر معه رفقة إمام عاشور وحسين الشحات.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

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