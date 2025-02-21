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"قبل القمة".. مشوار الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري هذا الموسم

08:00 ص الجمعة 21 فبراير 2025
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي الزمالك غدا السبت، في قمة مباريات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة مباراة القمة المصرية غدا السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

مشوار الأهلي في الدوري المصري حتى الآن

ويدخل النادي الأهلي مباراة القمة، غدا السبت وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بيراميدز صاحب الـ 33 نقطة.

وخاض المارد الأحمر 14 مباراة في الدوري المصري حتى الأن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 9 مباريات وحضر التعادل في 5 لقاءات ولم يتلق الهزيمة في بطولة الدوري حتى الأن.

ونجح لاعبو الفريق في تسجيل 26 هدفا بالدوري حتى الأن، فيما تلقت شباكهم 8 أهداف فقط بالدوري المصري "دوري نايل".

ويعد إمام عاشور هو هداف النادي الأهلي حتى الأن، برصيد 9 أهداف، كما أنه يحتل صدارة هدافي الدوري المصري.

أرقام الزمالك في بطولة الدوري المصري هذا الموسم

وعلى الجانب الآخر يدخل الفارس الأبيض مباراة القمة غدا، هو يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد 27 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

خلال 14 مباراة خاضهم الفارس الأبيض بالدوري حتى الأن، نجد أنه تمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات، تلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات وحضر التعادل في مثلهم.

وتمكن لاعبو نادي الزمالك من تسجيل 25 هدفا حتى الآن في مسابقة الدوري المصري، فيما استقبلت شباكهم 14 هدفا.

ويحتل ناصر منسي صدارة هدافي الفارس الأبيض في بطولة الدوري المصري حتى الأن، برصيد 7 أهداف وبفارق هدفين عن متصدر قائمة الهدافين إمام عاشور لاعب الأهلي.

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