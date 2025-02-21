"قبل القمة".. مشوار الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري هذا الموسم

كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم غدا السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك غدا السبت، في تمام الساعة السابعة مساتءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري، الذي خصصت قناة "أون تايم سبورت1" لنقل المباراة على الهواء مباشرة.

أرقام عبد الله السعيد أمام الأهلي

وتشم تشكيلة الفريقين العديد من اللاعبين الذين ارتدوا قميص الفريقين، على رأسهم نجم وسط الزمالك عبد الله السعيد، الذي لعب للمارد الأحمر خلال الفترة من سبتمبر 2011 حتى أبريل 2018.

وكان عبد الله السعيد انضم إلى نادي الزمالك، في يناير من عام 2024 قادما من فريق بيراميدز.

وخاض السعيد أمام النادي الأهلي مع مختلف الأندية من قبل 30 مباراة، في مختلف المسابقات، تمكن من تحقيق الفوز في 11 مباراة، فيما تلقى الهزيمة في 13 لقاء، حضر التعادل في 6 لقاءات بين الفريقين.

وخلال 30 مباراة خاضهم السعيد أمام النادي الأهلي مع مختلف الأندية، نجح في المساهمة ب 4 أهداف فقط، بواقع تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

أرقام عبد الله السعيد مع النادي الأهلي

وقضى السعيد داخل جدران المارد الأحمر 7 سنوات، تمكن خلالهم من المشاركة في 233 مباراة، ساهم خلالهم في 123 هدفا، بواقع تسجيل 68 هدفا وتقديم 55 تمريرة حاسمة.

كما حقق صاحب الـ39 عاما مع الأهلي 12 بطولة، حيث توج بأربعة ألقاب لبطولة الدوري المصري، لقبين لكلا من دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر الأفريقي، كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى لقب وحيد لكلا من كأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ماذا قدم عبد الله السعيد مع الزمالك؟

ومنذ انضمام السعيد إلى صفوف الفارس الأبيض في يناير من عام 2024، شارك في 43 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

وتوج السعيد مع الزمالك بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي، موسم 2024-2025، بعد الفوز على المارد الأحمر في النهائي بركلات الترجيح.